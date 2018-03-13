Полиция заявила о связи между тремя взрывами в американском Остине, в результате которых погибли люди

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Американские полицейские считают, что между тремя взрывами, прогремевшими в Остине существует связь.

Полиция заявила о связи между взяравами в Остине

Фото pixabay.com

Как сообщают местные СМИ, шеф городской полиции Брайан Мэнли отметил, что во всех трех случаях посылки были оставлены у жилых домов и взрывались после того, как были открыты.

Он также отметил, что пока «мотивы злоумышленника неизвестны». Начальник полиции не исключил, что данные преступления могли быть совершены на почве расовой ненависти, «так как погибли афроамериканцы, а также пострадала женщина латиноамериканского происхождения. Иных связей между пострадавшими пока не обнаружено».

 

 

Напомним, первый инцидент произошел еще 2 марта, второй и третий в минувший понедельник, 12 марта.

Первый и второй взрывы унесли жизни двух человек.

Также в результате трех нападений были ранены два человека.

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Тэги: теракт США взрыв Персона: Брайан Мэнли Город: Остин

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