Александра Саснович проиграла Каролин Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Александра Саснович в поединке третьего круга престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе уступила датчанке Каролин Возняцки.

В напряженном поединке, состоявшем из трех партий, 49-я ракетка мира уступила второму ному номеру мирового рейтинга — 4:6, 6:2, 3:6.

Таким образом, все три белорусские представительницы в соревнованиях женского одиночного разряда зачехлили свои ракетки.

Напомним, ранее с дистанции сошли Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Первая уступила американке Слоан Стивенс — 1:6, 5:7, а вторая чешке Маркете Вондроусовой — 2:6, 2:6.