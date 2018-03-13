Умер известный актер Олег Граф

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В понедельник, 12 марта, в возрасте 49 лет ушел из жизни известный российский актер театра и кино Олег Граф.

В связи с тяжелым экономическим положением Олег Граф ушел из профессии актера, которую получил в 1991-м и вернулся в нее в 2013-м.

Он был занят в постановках Театра на Бутырке.

После возвращения активно снимался в кино, играя в основном роли второго плана. Его героями нередко становятся врачи, бухгалтера, эксперты-криминалисты. Среди наиболее известных работ: Эдуард Рогов в фильме «Дело врачей», патологоанатом Вилен Усов в сериале «Пятая стража», Виктор в сериале «Психологини».

Также в его фильмографии значатся сериалы «Склифосовский», «Как я стал русским», «Гостиница «Россия»…

Напомним, вчера также скончался народный артист СССР Олег Табаков.

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Тэги: актер Персона: Олег Граф

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