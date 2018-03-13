Азаренко и Соболенко покидают парный турнир в Индиан-Уэллсе

Недолгим был путь на престижном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусской женской пары Виктория Азаренко/Арина Соболенко.

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Во втором круге соревнований белорусский дуэт уступил посеянным под первым номером россиянкам Екатерине Макаровой и Елене Весниной.

Для победы над белорусками россиянкам понадобились две партии — 6:4, 6:3.

Напомним, в первом раунде турнира Азаренко и Соболенко одержали победу над канадско-американским дуэтом Эжени Бушар/Слоан Стивенс — 7:6, 2:6, 10:7.

Как сообщалось ранее, также Индиан-Уэлсс остался без белорусского представительства в женском одиночном разряде — свои матчи за продвижение по сетке проиграли и Виктория Азаренко, и Арина Соболенко, и Александра Саснович.