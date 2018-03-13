Рапота рассказал, когда Беларусь и Россия подпишут визовое соглашение

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По словам госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Григория Рапоты, соглашение о взаимном признании виз Минск и Москва подпишут в течение полутора месяцев.

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Он рассказал в эфире Белорусского телевидения, что «белорусская виза будет признаваться как российская в России, а российская — как белорусская в Беларуси».

Рапота добавил, что, по крайней мере, стороны стремятся к этому.

Немаловажной в двусторонних отношениях, считает госсекретарь, является и тема отмены роуминга. Правда, признался он, этот вопрос быстро решить не удастся.

Кроме этого, чувствительным является и обсуждение ценообразования на энергоносители.

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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство роуминг Персона: Григорий Рапота

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