Видеофакт. В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили из снега застрявший автобус с детьми

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В понедельник вечером спасатели Буда-Кошелевского района пришли на помощь застрявшему в снегу автобусу.

Как отмечается, в 17:20 на пульт дежурного поступило сообщение о застрявшем в снегу на автодороге в деревне Лозов автобуса «Радимич», в котором находилось девять человек, четверо из которых — малолетние дети.

Работниками МЧС при помощи троса автобус был извлечен из ловушки, после чего продолжил свое движение.

Ранее сообщалось, что в Житковичском районе сотрудники МЧС помогли выбраться из снежных завалов школьному автобусу с детьми.

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Тэги: застрял в снегу МЧС Город: Буда-Кошелево

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