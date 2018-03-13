Белорус Юрий Голуб завоевал золото Паралимпиады в Пхёнчхане

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Во вторник, 13 марта, на Паралимпиаде в Пхёнчхане белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения.

Юрий Голуб выиграл золото Паралимпиады-2018

Отметим, что это уже третья награда белорусского атлета в Южной Корее, ранее он принес в копилку нашей сборной два серебра.

Напомним, вчера первую для Беларуси медаль высшей пробы принесла Светлана Сахоненко, выигравшая лыжную гонку на 15 км свободным стилем среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушением зрения.

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Тэги: Паралимпиада-2018 Персона: Юрий Голуб

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