Белорус Юрий Голуб завоевал золото Паралимпиады в Пхёнчхане

Во вторник, 13 марта, на Паралимпиаде в Пхёнчхане белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения.

Отметим, что это уже третья награда белорусского атлета в Южной Корее, ранее он принес в копилку нашей сборной два серебра.

Напомним, вчера первую для Беларуси медаль высшей пробы принесла Светлана Сахоненко, выигравшая лыжную гонку на 15 км свободным стилем среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушением зрения.