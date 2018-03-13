Всемирный банк выделил Беларуси 12 млн евро

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 13 марта утвердил дополнительное финансирование проекта «Развитие лесного сектора в Республике Беларусь», сообщили в представительстве ВБ в Беларуси.

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По словам главы представительства Всемирного банка в Беларуси Алекса Кремера, климат меняется, а поэтому белорусское лесное хозяйство должно адаптироваться к новым погодным условиям.

Он считает, что реализуемый проект сможет помочь Беларуси «справиться с последствиями экстремальных погодных явлений, таких как мощный ураган летом 2016 года, который повредил 14 тыс. гектаров леса. Более того, усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства содействуют развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса».

Дополнительное финансирование позволит увеличить масштабы отдельных мероприятий, инициированных в рамках первоначального проекта, пишет БелаПАН. Планируется создать два дополнительных лесопитомника в Могилевской и Гродненской областях и приобрести необходимую лесную технику и оборудование. Всего при помощи первоначального займа и дополнительного финансирования будет усовершенствовано шесть лесопитомников — по одному в каждой области страны.

«Увеличение мощностей лесопитомников обеспечит посадочный материал, необходимый для восстановления поваленных ветром и поврежденных иным способом лесов, а также поможет Беларуси в создании и управлении более устойчивыми к климату лесами, — сказал руководитель проектной группы Всемирного банка Эндрю Митчелл. — Кроме того, мероприятия проекта «Развитие лесного сектора в Республике Беларусь» помогут повысить эффективность лесоводства, определить правильные видовые составы лесных пород и повысить качество посадочного материала, что станет надежной основой для лесовосстановления в Беларуси».

Сотрудничество между Беларусью и Всемирным банком в секторе лесного хозяйства началось с проекта «Развитие лесного сектора в Республике Беларусь», который был реализован в 1994—2002 годах. Целью проекта было распространение экономически и экологически обоснованных методов ведения лесного хозяйства, переход к открытому рыночному ценообразованию на древесину и либерализация торговли древесиной и изделиями из дерева.

Новый проект по развитию лесного хозяйства был одобрен в марте 2015 года. Он направлен на модернизацию нескольких аспектов деятельности сектора лесного хозяйства.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в 1,7 миллиарда долларов. Помимо этого, ряд программ, включая те, что реализуются при участии организаций гражданского общества, получили поддержку за счет грантового финансирования в объеме 31 миллиона долларов. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму 789 миллионов долларов.