Судят прапорщика 72-го ОУЦ, где погиб рядовой Коржич — ему вменяется более 30 эпизодов

Уголовное дело в отношении прапорщика 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) Вооруженных сил Беларуси в Печах, командира учебного взвода, где погиб рядовой Александр Коржич, слушается в суде Борисовского района. Об этом сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин 13 марта на встрече с журналистами в Минске.

По его словам, прапорщику вменяется более 30 фактов превышения служебных полномочий. Это выражалось, в частности, в применении насилия в отношении военнослужащих, получении от них взяток.

Дело в отношении прапорщика расследовало управление Следственного комитета по Минской области, сообщил прокурор. Основная же часть дел, связанных с гибелью Коржича, расследуется Центральным аппаратом СК, добавил Лаврухин.

21-летнего рядового Александра Коржича нашли висящим в петле со связанными ногами и надетой на голову майкой 3 октября 2017 года в подвале медроты. 5 октября в качестве первоначальной версии следствие назвало суицид, но родственники с этим не согласились и заявили о насильственном характере смерти.

В итоге СК возбудил дело по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия). Сообщалось, что рассматривается три версии случившегося: доведение до самоубийства, убийство и самоубийство.

Сообщалось также, что по делу Коржича заключены под стражу 10 человек, в том числе два офицера — командир роты, старший лейтенант 1994 года рождения, и его заместитель, капитан 1989 года рождения, семь сержантов и прапорщик. За непринятие мер по предотвращению гибели рядового из армии уволены пять человек, еще двое — отстранены от работы.

20 октября указом президента полковник Константин Чернецкий был освобожден от должности начальника 72-го гвардейского ОУЦ подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил.

В ноябре генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил журналистам, что в связи с гибелью рядового Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же фигурантов. Конюк заявил, что расследование находится на его личном контроле.