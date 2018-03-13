Лукашенко готов предоставить преференции для создания в Беларуси индийского технопарка

По словам Александра Лукашенко, Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне.

Как заявил он на встрече с послом Индии Панкаджем Саксеной, если у индийской стороны будет желание, Минск готов «предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка».

Кроме этого, глава государства видит перспективу в создании совместных предприятий для производства товаров, в том числе машино- и сельхозстроения. Однако, подчеркнул он, должно быть встречное движение.

Напомним, Лукашенко уже не впервой говорит о создании в Беларуси научно-технологического индустриального парка. Так, эту тему он поднимал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам главы государства, он гарантировал индийской стороне «самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими мировыми компаниями, если будет такое желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Евросоюза».

В ходе того визита стороны подписали целый ряд двусторонних документов.