В суд передано дело об обманутых дольщиках в Гомеле

Гомельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из должностных лиц ООО «ЦентрЛизинг».

По данным следствия, с 2013 по 2015 годы фактический глава этой компании совершил хищение денег, перечисленных на расчетный счет общества дольщиками, в том числе физическими лицами на строительство квартир в двух десятиэтажных двухсекционных домах по улице Тельмана в Гомеле. Общая сумма похищенного составила 49.600 рублей, пишет БелаПАН.

С февраля 2014 по сентябрь 2015 года обвиняемый, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству второго запланированного дома, не имея на то никаких законных оснований, мошенническим путем реализовал жилищные именные облигации общества под строительство в нем квартир. Обвиняемый привлек денежные средства 33 граждан в общей сложности более чем на 1,7 миллиона рублей, которые похитил и потратил по своему усмотрению.

Строительство второго дома не началось ни в 2015, ни в 2016 годах. Обманутые дольщики начали требовать от ООО «ЦентрЛизинг» возврата вложенных в облигации денег. Руководитель фирмы уехал за границу и по мобильной связи был недоступен.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, прокуратура области возбудила в отношении должностных лиц ООО «ЦентрЛизинг» уголовное дело и передала его для расследования в УСК. В дальнейшем к руководителю общества была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием изъята, изучена и систематизирована вся документация по финансово-хозяйственной деятельности общества, проектно-сметная документация по строительству домов на улице Тельмана.

Допрошено более 200 свидетелей, в том числе владельцы квартир одного построенного из двух запланированных домов.

По поручению следственных органов контрольно-ревизионным управлением Минфина по Гомельской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦентрЛизинг».

По совокупности совершенных преступлений следствие квалифицировало действия директора общества по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб. Наложен арест на все выявленное в Беларуси имущество — товарно-материальные ценности по месту жительства обвиняемого, автомобиль супруги. Направлены поручения в компетентные органы Российской Федерации для наложения ареста на собственность обвиняемого.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, недавно сообщалось, что в ближайшее время в Беларуси могут внести поправки и изменения в Указ президента о долевом строительстве. В настоящее время проект документа проходит заключительные согласования в правительстве, после чего будет передан в Администрацию президента.