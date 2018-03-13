В Жабинковском районе дизель насмерть сбил пенсионерку, собиравшую на путях бутылки

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Происшествие, унесшее жизнь 88-летней пенсионерки произошло вечером в понедельник, 12 марта, в Жабинковском районе.

В Жабинковском районе дизель насмерть сбил пенсионерку, собиравшую на путях бутылки

Фото pixabay.com

Как сообщается, недалеко от остановки «Яковчицы» (перегон Жабинка — Тевли) дизель-поезд № 6374 «Брест — Белоозерск» насмерть сбил пенсионерку, жительницу деревни Лыщики (Кобринский район).

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По данным милиции региона, женщина собирала на путях бутылки. Она никак не реагировала на звуковые сигналы, подаваемые машинистом поезда. Увы, столкновения, которое стало летальным, избежать не удалось.

Напомним, 26 февраля, около вокзала «Барановичи-Центральные» примерно в час дня произошел наезд поезда на 31-летнего местного жителя. Мужчина находился на путях. В результате происшествия, мужчина, работавший до этого инженером, от полученных травм погиб.

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Тэги: железная дорога Город: Жабинка

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