Верховный суд оставил в силе приговор бывшему главе Солигорского района

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13 марта Верховный суд Беларуси подтвердил приговор Минского областного суда в отношении бывшего председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского, апелляционные жалобы обвиняемого и его защиты оставлены без удовлетворения, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.


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Миноблсуд 4 декабря прошлого года приговорил Римашевского к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и должности, связанные с исполнением функций представителя власти, на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Суд признал чиновника виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку действий, которые это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенное в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.

В доход государства с обвиняемого суд постановил взыскать стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере 28,6 тыс. рублей.

Свою вину на суде экс-чиновник не признал.

 

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Тэги: дело Римашевского Персона: Александр Римашевский Юлия Лскова Город: Солигорск

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