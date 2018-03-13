Житель Червеня подозревается в незаконной продаже электронных кошельков

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Следователи Минской области открыли уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Червеня, который подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по реализации электронных кошельков через интернет. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, молодой человек с августа 2015 года по июль 2017 года без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности осуществлял реализацию электронных кошельков ряда платежных систем.

Отмечается, что в основном его услугами пользовались лица, не желающие афишировать свои личные данные при осуществлении покупок в интернете с использованием электронных денег, либо для сокрытия доходов, полученных от противоправной деятельности. Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья.

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Действия мужчины квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность (ч. 1 ст. 233 УК). По предварительной оценке доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тыс. рублей.

В настоящее время эксперты продолжают работать с изъятой в ходе обысков компьютерной техникой, различными носителями информации. Также проводятся допросы свидетелей.

Следствием подготовлены поручения об оказании международной правовой помощи.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску и УВД Минской области.

Отметим, что данная статья предусматривает разное наказание: от штрафа до трех лет лишения свободы.

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Тэги: электронный кошелек незаконная предпринимательская деятельность Персона: Татьяна Белоног Город: Червень

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