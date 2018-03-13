Шейман доложил Лукашенко о своей поездке в Зимбабве

/ Экономика
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Сегодня на докладе у Александра Лукашенко побывал управляющий делами президента Виктор Шейман.

В ходе встречи управделами доложил о своей поездке в Зимбабве, где провел ряд встреч на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба президента.


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В частности, Шейман рассказал, что были подписаны контракты на сумму примерно 58 млн долларов — Беларусь поставит в это африканское государство трактора и технику для лесного хозяйства.

Также готовится контракт на поставку белорусских удобрений на сумму примерно 10 млн долларов.

Есть планы создать совместные предприятия по переработке мяса и молока, для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве.

 

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Тэги: Беларусь-Зимбабве Персона: Виктор Шейман Александр Лукашенко

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