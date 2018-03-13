Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

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Президент США Дональд Трамп уволил главу внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон: режим санкций не изменится, пока российское вторжение в Украину не завершится

Как сообщается, на его место назначен директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

Трамп считает, что новый руководитель Госдепартамента «фантастически справится» на новом рабочем месте.

Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство, пишет meduza.io.

 

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Тэги: США Персона: Дональд Трамп Рекс Тиллерсон Майк Помпео Джина Хэспел

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