Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп уволил главу внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона.

Как сообщается, на его место назначен директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

Трамп считает, что новый руководитель Госдепартамента «фантастически справится» на новом рабочем месте.

Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство, пишет meduza.io.