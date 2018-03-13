В Беларусь идет резкое похолодание: объявлен оранжевый уровень опасности

К концу недели в Беларуси резко похолодает, местами столбик термометра опустится до -10°С.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, 16 марта погоду, в основном, обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие по периферии обширного антициклона с центром над Швецией.

В отдельных районах ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С (по северу при прояснениях -9..-10°С), днем -1..-6°С, по югу 0..+2°С.

В связи с неблагоприятным погодным явлением в стране на пятницу объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.