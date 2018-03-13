В Степянке снесут больше половины частного сектора

/ Общество
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В микрорайоне планируют построить несколько кварталов многоэтажных жилых домов. 

На сайте администрации Партизанского района разместили проект застройки Степянки. Новое строительство развернется преимущественно на территории бывшей воинской части. Площадь проектируемого участка — 142 га, между улицами Ваупшасова и железной дорогой.

Усадебная застройка сократится более чем вдвое, производственные территории уменьшатся с 46,9 до 26,5 га. Численность жителей вырастет почти втрое: до 11 тысяч человек.

Вместе с жильем здесь хотят построить детский сад, поликлиники, школы, объекты общепита, магазины, спортивные залы и бассейн.

Презентация проекта состоится 21 марта в 18 часов в актовом зале администрации Партизанского района (ул. Захарова, 53).

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Тэги: Степянка частный сектор снос жилья строительство жилья Город: Минск

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