В Степянке снесут больше половины частного сектора

В микрорайоне планируют построить несколько кварталов многоэтажных жилых домов.

На сайте администрации Партизанского района разместили проект застройки Степянки. Новое строительство развернется преимущественно на территории бывшей воинской части. Площадь проектируемого участка — 142 га, между улицами Ваупшасова и железной дорогой.

Усадебная застройка сократится более чем вдвое, производственные территории уменьшатся с 46,9 до 26,5 га. Численность жителей вырастет почти втрое: до 11 тысяч человек.

Вместе с жильем здесь хотят построить детский сад, поликлиники, школы, объекты общепита, магазины, спортивные залы и бассейн.

Презентация проекта состоится 21 марта в 18 часов в актовом зале администрации Партизанского района (ул. Захарова, 53).