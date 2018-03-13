Работников могилевского морга обвинили в краже денег у родственников умерших

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Следствие предъявило обвинение в крупном хищении пяти работникам Могилевского областного патологоанатомического бюро.

Подозреваемые требовали от родственников умерших за ритуальные услуги суммы в несколько раз выше, чем установлено официально, сообщает БелаПАН.

«Используя тяжелое эмоциональное состояние людей, обвиняемые предлагали решить вопрос эффективно, качественно и в кратчайшие сроки. За февраль и с июня по октябрь 2017 года фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами на сумму более 5 800 рублей», — сказала официальный представитель управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Потерпевшие по делу — более 70 жителей Могилева. Следствие предполагает, что фактов противоправных действий обвиняемых может быть больше.

В августе 2017 года суд Октябрьского района города выяснил, что сотрудники РУП «Белсудэкспертобеспечение» Николай Рябцев, Галина Сергеенко и Алеся Швед с мая по август 2016 года многократно завышали требования по оплате подготовки тел покойных к погребению, тем самым обманув свыше 100 родственников умерших более чем на 5 700 рублей.

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Тэги: морг кража Персона: Оксана Соленюк Город: Могилев

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