Пьяный поляк попытался угнать такси в Минске — ему грозит до пяти лет

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Сотрудники Октябрьского РУВД задержали трех граждан Польши, которые попытался угнать автомобиль такси.

Иностранцы приехали в Минск для открытия дочерней фирмы. Отдохнув в баре, они вызвали такси. Прибыв к нужному адресу, 24-летний мужчина забрал у таксиста стоимость оплаченной ими поездки, 10 рублей и металлический термос. Когда водитель такси выбежал из машины, злоумышленник сел за руль и попытался ее угнать, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Троих молодых людей задержали и доставили в РУВД. В отношении основного фигуранта возбудили уголовные дела за грабеж и угон транспортного средства. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Тэги: поляки Беларусь-Польша таксист

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