В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

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При взрыве на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека. 

Пострадавших увезли в больницу, сообщает Fontanka.ru со ссылкой на главу Красносельского района Виталия Черкашина.

«Со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с седьмого по девятый, с другой — квартиры восьмого и девятого», — уточнил собеседник.

В настоящее время третий подъезд дома эвакуирован, в администрации решается вопрос о расселении жильцов. Жителям предоставят квартиры из фонда района и города.

Версия о взрыве бытового газа считается основной.

Девятиэтажный дом № 219 по проспекту Народного Ополчения построен в 1972 году. В нем 179 квартир.

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