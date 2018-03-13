Сельчанину грозит три года тюрьмы за кражу дров у соседа

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Житель Минского района воровал поленья два года. На него завели уголовное дело. 

Другой житель района обратился к сотрудникам милиции по поводу того, что с его родительского участка, расположенного в деревне Каменец, пропадают поленья, сообщает БЕЛТА.

Хозяин приезжал в дом редко, чем и воспользовался 57-летний односельчанин. В общей сложности он израсходовал 4 куб.м чужих дров стоимостью 150 рублей.

«Потерпевший догадывался, кто именно обогащается его имуществом, и неоднократно предупреждал соседа о возможных последствиях, однако последний никаких выводов для себя не сделал», — отметила представитель Минского РУВД Елена Млечко.

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Тэги: воровство кража Минский район РУВД Персона: Елена Млечко

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