В Беларуси штрафуют за сбор подписей в поддержку образования на родном языке

Общественных и политических активистов суды наказывают штрафами за участие в сборе подписей в поддержку белорусскоязычного образования по статье за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Cуд Московского района Минска 13 марта рассмотрел административное дело в отношении активиста Егора Сергиенко, сообщает БелаПАН. Сегодня же начался суд над блогером, редактором общественно-политического ресурса 1863x.com Эдуардом Пальчисом, однако протокол в его отношении судья вернула на доработку в милицию. 12 марта суд Октябрьского района Минска оштрафовал активистку Анастасию Гусеву на 367,5 рубля.

Сбор подписей под обращением в Министерство образования и Совет министров начался 21 февраля, в Международный день родного языка. Подписанты потребовали от властей разработать программу возрождения белорусского языка в сфере образования, создать юридические условия для регистрации частных детских садов, школ и вузов, а также создать первый белорусскоязычный национальный университет.

Кампания проводилась в Минске и других городах страны, подписаться в поддержку белорусского языка можно было на интернет-платформе petitions.by. За неделю в Минске было собрано 2 188 подписей, электронную петицию поддержали 500 человек. 27 февраля один из организаторов акции Дмитрий Дашкевич занес обращение и собранные подписи в Минобразования. Примерно в это же время активистов, собиравших подписи, начали вызывать в милицию для дачи пояснений.