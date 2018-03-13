В Беларуси штрафуют за сбор подписей в поддержку образования на родном языке

/ Общество
Просмотров: 242 Комментариев: 0

Общественных и политических активистов суды наказывают штрафами за участие в сборе подписей в поддержку белорусскоязычного образования по статье за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Cуд Московского района Минска 13 марта рассмотрел административное дело в отношении активиста Егора Сергиенко, сообщает БелаПАН. Сегодня же начался суд над блогером, редактором общественно-политического ресурса 1863x.com Эдуардом Пальчисом, однако протокол в его отношении судья вернула на доработку в милицию. 12 марта суд Октябрьского района Минска оштрафовал активистку Анастасию Гусеву на 367,5 рубля.

Сбор подписей под обращением в Министерство образования и Совет министров начался 21 февраля, в Международный день родного языка. Подписанты потребовали от властей разработать программу возрождения белорусского языка в сфере образования, создать юридические условия для регистрации частных детских садов, школ и вузов, а также создать первый белорусскоязычный национальный университет.

Кампания проводилась в Минске и других городах страны, подписаться в поддержку белорусского языка можно было на интернет-платформе petitions.by. За неделю в Минске было собрано 2 188 подписей, электронную петицию поддержали 500 человек. 27 февраля один из организаторов акции Дмитрий Дашкевич занес обращение и собранные подписи в Минобразования. Примерно в это же время активистов, собиравших подписи, начали вызывать в милицию для дачи пояснений.

Оценка: 
Средняя: 2 ( голосов: 1 )
Тэги: беларуская мова белорусскоязычное образование

Другие материалы на эту тему:

“Гэта для нас сур’ёзна”. Беларускамоўны бізнес ужо не экзотыка

“Гэта для нас сур’ёзна”. Беларускамоўны бізнес ужо не экзотыка

«Волна поддержки». ТБМ собрало деньги для оплаты аренды помещения

«Волна поддержки». ТБМ собрало деньги для оплаты аренды помещения

“Магчыма, калі нашы дзеці вырастуць, усё ў Беларусі будзе па-беларуску”

“Магчыма, калі нашы дзеці вырастуць, усё ў Беларусі будзе па-беларуску”

«Афіцыянтак цяжка знайсці». Як працуе беларускамоўная кавярня ў Магілёве

«Афіцыянтак цяжка знайсці». Як працуе беларускамоўная кавярня ў Магілёве

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)