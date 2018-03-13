ЦРУ впервые возглавила женщина

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На пост директора Центрального разведывательного управления назначена Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей американскую разведку.

О назначении Джины Хаспел 13 марта объявил президент США Дональд Трамп, сообщает Meduza.io. Она сменит во главе американской разведки Майка Помпео, назначенного госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона. С февраля 2017 года Хаспел занимала должность замглавы ЦРУ.

Против ее назначения тогда выступила группа сенаторов, входящих в комитет по разведке. Они, в частности, указывали на то, что Хаспел причастна к уничтожению документов о пытках в «секретных тюрьмах». В начале 2000-х годов Джина Хаспел руководила секретной тюрьмой для подозреваемых в терроризме, созданной ЦРУ на территории Таиланда. В таиландской тюрьме, известной как «Кошачий глаз», как и в других подобных учреждениях, применялись «расширенные техники проведения допроса» — проще говоря, пытки. Заключенных били, лишали сна и имитировали утопление.

Джина Хаспел родилась 1 октября 1956 года. Она начала работать на ЦРУ в возрасте 29 лет.

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Тэги: ЦРУ тюрьмы ЦРУ Персона: Джина Хаспел

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