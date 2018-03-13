Роскомнадзор и МИД России пригрозили закрытием британских СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров и официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявили, что готовы немедленно ответить на запрет телеканала Russia Today в Великобритании.

Заявление Жарова приводится на официальном сайте ведомства: «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве».

Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-1», что в России не будет работать ни одно британское средство массовой информации, если Лондон введет санкции против Russia Today.

Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери 4 марта. Скрипаль в 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году.