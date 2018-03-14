Группа «Дрозды» выпустила клип с прикольными танцами на песню «Наши движения — это любовь»

Знаменитая белорусская группа «Дрозды» презентовала новый клип — на песню «Наши движения — это любовь».

Режиссером этого видео выступил Артем Онащенко, который уже сотрудничал с «Дроздами» и снимал для них клипы на песни «Не танцую» и «Бали».

«Знайте, вы окружены любовью. Предлагаем сдаться! А кто не сдастся – танцуйте! Ведь любую проблему на свете можно решить танцуя», – так описан клип на Youtube, где он был опубликован 13 марта.

По словам лидера «Дроздов» Виталия Карпанова, 17 мая у группы состоится сольный концерт с президентским оркестром во Дворце республики.