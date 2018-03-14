Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг

В возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже умер всемирно известный британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Причина смерти в настоящий момент не уточняется. В сообщении родственников указывается только, что дети глубоко опечалены тем, что «наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы».

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Он окончил Оксфордский университет в 1962 году.

Напомним, за свою полувековую научную карьеру Хокинг написал более 150 научных работ, стал автором более десяти книг, первая из которых – «Краткая история времени», вышедшая в 1988 году, стала его главным бестселлером. Хокинг известен своими работами в области термодинамики применительно к черным дырам, он предположил явление их испарения за счет так называемого излучения Хокинга, стал одним из основоположников квантовой космологии.

Когда ученому был 21 год. ему поставили страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз, на десятилетия приковавший его к инвалидному креслу.

Однако, несмотря на болезнь, он продолжил вести активный образ жизни. Ученый всегда мечтал отправиться в космос, несколько лет назад ему удалось испытать состояние невесомости на борту специального самолета для тренировки космонавтов.

В 1985 году Стивен Хокинг заболел воспалением легких. Ему сделали серию операций и удалили трахею, в результате чего он потерял дар речи. Хокинг общался с миром с помощью специального компьютера, синтезирующего человеческую речь. Некоторую подвижность у него сохранил лишь указательный палец на правой руке, с помощью которого он управлял гаджетом.

Хокинг работал на факультете прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета, где занимался исследованием движения Вселенной.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и в конце концов «умирают».