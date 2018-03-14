МВД продает спецавто из кортежа Лукашенко

Министерство внутренних дел Беларуси продает специальный автомобиль, который раньше сопровождал лимузин № 1.

Как сообщается, милицейское ведомство пытается реализовать универсал Chrysler 300C Touring с милицейскими ливреями и спецсигналами.

Автомобилю более десяти лет. Он сошел с конвейера в 2006 году на австрийском предприятии Magna-Steyr.

«Пробежал» Chrysler почти 200 тыс. километров. Степень изношенности авто оценен в 78%.

Данный экземпляр оснащен 5,7-литровым V8 HEMI двигателем на 340 лошадиных сил, 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Его цена — 16 тыс. рублей.