В Минске маршрутка врезалась в троллейбус
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В результате столкновения маршрутного такси с троллейбусом на улице Свердлова в центре Минска серьезно никто не пострадал.
Как сообщили БелаПАН в отделе Госавтоинспекции Ленинского района, дорожно-транспортное происшествие произошло утром в среду, 14 марта, когда в общественном транспорте находится достаточно много пассажиров.
Отмечается, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.
На место происшествия выезжали три бригады «скорой помощи». Пострадавшие, после осмотра, от госпитализации отказались.
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