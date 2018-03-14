В Минске маршрутка врезалась в троллейбус

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В результате столкновения маршрутного такси с троллейбусом на улице Свердлова в центре Минска серьезно никто не пострадал.

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Как сообщили БелаПАН в отделе Госавтоинспекции Ленинского района, дорожно-транспортное происшествие произошло утром в среду, 14 марта, когда в общественном транспорте находится достаточно много пассажиров.

Отмечается, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.

На место происшествия выезжали три бригады «скорой помощи». Пострадавшие, после осмотра, от госпитализации отказались.

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Тэги: ДТП маршрутка Город: Минск

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