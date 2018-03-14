Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером ФРГ
В среду, 14 марта, парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд избрана Ангела Меркель.
Ее кандидатуру поддержали 364 депутата бундестага. Против проголосовали 315, еще 9 — воздержались.
Сегодня Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера специальный документ — грамоту о назначении на пост канцлера.
Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата.
Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу.
Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства, пишет DW.
Напомним, девятого марта стало известно, кто войдет в новый состав немецкого правительства.
Переговоры о создании новой коалиции были долгими и непростыми. Однако блоку ХДС/ХСС и СДПГ удалось найти компромисс и заключить соглашение.
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Голоса избирателей на последних выборах в Бундестаг распределились следующим образом:
Как отмечается, остальные партии в сумме набрали 5% (в 2013-м — 6,2%).
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