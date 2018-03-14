Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером ФРГ

В среду, 14 марта, парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд избрана Ангела Меркель.

Ее кандидатуру поддержали 364 депутата бундестага. Против проголосовали 315, еще 9 — воздержались.

Сегодня Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера специальный документ — грамоту о назначении на пост канцлера.

Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу.

Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства, пишет DW.

Напомним, девятого марта стало известно, кто войдет в новый состав немецкого правительства.

Переговоры о создании новой коалиции были долгими и непростыми. Однако блоку ХДС/ХСС и СДПГ удалось найти компромисс и заключить соглашение.