Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером ФРГ

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В среду, 14 марта, парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд избрана Ангела Меркель.

Ее кандидатуру поддержали 364 депутата бундестага. Против проголосовали 315, еще 9 — воздержались.

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Сегодня Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера специальный документ — грамоту о назначении на пост канцлера.

Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу.

Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства, пишет DW.

Напомним, девятого марта стало известно, кто войдет в новый состав немецкого правительства.

Переговоры о создании новой коалиции были долгими и непростыми. Однако блоку ХДС/ХСС и СДПГ удалось найти компромисс и заключить соглашение.

Голоса избирателей на последних выборах в Бундестаг распределились следующим образом:

  • блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) — 32,9% (на 8,6% меньше по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году);
  • Социал-демократическая партия Германии — 20,5% (минус 5,2%);
  • Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,7% (плюс 5,9%);
  • «Альтернатива для Германии» — 12,6 % (плюс 7,9%);
  • Левая партия — 9,2% (плюс 0,6%);
  • «Союз-90»/«зеленые» — 8,9% (плюс 0,5%).

Как отмечается, остальные партии в сумме набрали 5% (в 2013-м — 6,2%).

 

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Тэги: Германия Персона: Ангела Меркель

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