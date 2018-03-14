Белорусский рубль упал ко всем основным валютам на торгах 14 марта

14 марта на торгах БВФБ белорусский рубль снизился к доллару, российскому рублю и евро.

Так, в частности, доллар вырос на 0,0004 пункта (0,02%) — 1,9589 белорусского рубля, евро на 0,0109 пункта (0,45%) — 2,4241 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0012 пункта (0,03%) — 3,4422 белорусского рубля за 100 российских.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть марки Brent дешевеет на 0,2% с начала дня после падения накануне, спровоцированного расширением сланцевой добычи в США. Баррель оценивается в 64,51 доллара.