В США школьный автобус рухнул в ущелье

В американском штате Алабама автобус с техасскими школьниками вылетел с трассы, пробил ограждение и рухнул в 15‐метровое ущелье.

Как отмечают местные СМИ со ссылкой на представителей власти, в автобусе находились 48 человек. Шестеро из них попали в больницы (пятеро находятся в тяжелом, а один — в критическом состоянии).

Автобус следовал в Хьюстон из Диснейленда, где школьники были на экскурсии. Авария произошла рано утром. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и полицейские, которые подняли пострадавших.

По словам очевидцев, большая часть школьников во время аварии спала. Водитель компании First Class Tours, которая предоставила автобус для перевозки, был достаточно опытным. Причины аварии устанавливаются следователями Национального совета по безопасности на транспорте.