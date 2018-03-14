В компании «Бульбашъ» утверждают, что не давали деньги на появление бренда в клипе «8 сакавіка»

В нашумевшем клипе Вадима Галыгина «8 сакавіка» на экране появляется продукция нескольких известных белорусских брендов.

Marketing.by обратился к компаниям и попросил прокомментировать, как продукты попали в клип и какой эффект ожидают маркетологи.

Пока ответило ООО «Завод Бульбашъ».

По словам начальника отдела стратегического маркетинга Татьяны Мазурчик, появление бренда в клипе — неоплаченный продакт плейсмент: «Оно не было запланировано со стороны компании».

Она также отметила, что в компании не против появления продукта в упомянутом клипе.

Мазурчик не исключила, что появление бренда в клипе связано с «определенным уровнем популярности наших продуктов на российском рынке».