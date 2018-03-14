Мартин Сайдик не смог прилететь в Минск на заседание контактной группы по Украине

Заседание трехсторонней контактной группы (Украина — ОБСЕ — Россия) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины проходит в Минске 14 марта без участия спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, который не смог прибыть из Киева из-за нелетной погоды.

Мартин Сайдик в кругу журналистов / Фото из архива

Пресс-релиз по итогам сегодняшней встречи будет доступен на официальном сайте ОБСЕ, подчеркнули в пресс-службе. В МИД также уточнили, что следующая встреча контактной группы в Минске запланирована на 4 апреля, пишет БелаПАН.

Переговоры проходят в «Президент-отеле» традиционно в закрытом для прессы режиме, встрече контактной группы предшествовали заседания ее четырех подгрупп: по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, а также по вопросам безопасности.

Предыдущие переговоры контактной группы состоялись в Минске 28 февраля. По итогам встречи Мартин Сайдик призвал все стороны конфликта «строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медицинского персонала».

По его словам, на заседании экономической подгруппы основное внимание было уделено вопросу работы мобильной связи в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Рабочая подгруппа по безопасности обсудила общую ситуацию в зоне конфликта, а также вопросы соблюдения режима прекращения огня.

В частности, участники подчеркнули важность вывода тяжелого оружия, разведения сил и обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры, в том числе школ, детских садов и больниц.

Рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом пленными, политическая подгруппа — обсуждение закона Украины «Об особенностях государственной политики обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Также стороны договорились о разведении сил и средств и об очередном перемирии с 5 марта, которое, однако, по сообщениям украинских СМИ, вновь не соблюдалось.