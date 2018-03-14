Российские боты пытались изменить сюжет Звездных войн

Неизвестные требовали у режиссера саги Райана Джонсона сохранить жизнь авторитарному генералу Хаксу, который может напоминать Путина.

Режиссер ленты «Звездные войны: Последние джедаи» заявил о попытке россиян повлиять на сюжет картины. Сотни российских аккаунтов атаковали его в Twitter на ранних стадиях производства. Об этом он заявил в документальном фильме «Режиссер и джедаи», пишет Business Insider.

Джонсон уточнил, что россияне хотели не допустить смерти генерала Хакса в новой трилогии. Изначально режиссер не понимал, для чего это нужно. Авторы заметки предположили, что подобное было обусловлено «любовью к авторитарным режимам».

Генерал Хакс — командир космической базы «Старкиллер», руководивший операцией по уничтожению Новой Республики, в результате которой погибли миллионы людей. Специализированный сайт Starwars.ru назвал его «сторонником традиционных методов».