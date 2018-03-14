С начала АТО погибли 232 украинских добровольца

О числе погибших и раненых украинских добровольцах во время антитеррористической операции на Донбассе рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

С начала АТО в Украине погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, сообщил министр внутренних дел в Facebook.

«Именно вы приняли на себя первый удар российского агрессора и ощутили на себе коварство и жестокость врага, прошли ад тяжелых боев за Широкино, Иловайск, Марьинку, Донецкий аэропорт, самопожертвованием, мужеством и героизмом доказали всему миру, что мы никому не отдадим право решать нашу судьбу», — обратился к добровольцам президент Петр Порошенко.

Он уточнил, что многие из добровольцев продолжают служить в составе обновленного украинского войска.

Сегодня в Украине отмечают День добровольца. Соответствующее постановление приняла Верховная Рада в начале прошлого года.