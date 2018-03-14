Жителям Петербурга в краны пустили воду с бензином

Рабочие использовали при ремонте теплотрассы обработанную бензином трубу.

«Из крана идет бензин. При монтаже нового трубопровода использовали б/у трубы от топливной магистрали», – посетовали читатели с улицы Седова, 58, передает Fontanka.ru.

Еще четверо жителей этого дома подтвердили, что запах действительно есть, и заметили они его как раз после того, как ГУП «ТЭК» закончило ремонт теплосети.

Как сообщается на сайте предприятия, «ремонтно-восстановительным бригадам пришлось проявить виртуозное мастерство», чтобы вернуть тепло в дома. В 400-миллиметровую старую трубу просунули новую, чуть меньшего диаметра. Таким образом энергетики заменили 23 метра магистрали.

Начальник участка ООО «УК Евротракт» рассказал, что в доме уже два раза брали пробы. Первая не выявила в воде опасных примесей. Результаты второй будут известны 15 марта.

По словам представителя «Евротракта», ГУП «ТЭК» при ремонте использовало газовую трубу, обработанную бензином.