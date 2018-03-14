Власти Бреста и Гродно разрешили митинги и концерты в честь столетия БНР

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Праздничные мероприятия, посвященные столетию БНР, пройдут 25 марта в Бресте и Гродно. Городские власти одобрили соответствующие заявки.

В Гродно сбор участников акции начнется в 13:00 перед стелой «850 лет» в Каложском городском парке. Митинг и концерт планируется провести с 14:00 до 17:00.

Гродненский горисполком освободил организаторов от оплаты медицинского сопровождения специалистами «скорой помощи», охраны общественного порядка сотрудниками милиции. Вместе с тем вопросы установки биотуалетов, энергообеспечения, организации выездной торговли и точек питания, а также уборки территории после акции оргкомитету праздника надлежит решить самостоятельно.


Столетие БНР. Как его отметят «Белая Русь», СПБ и Минобороны

В Бресте праздничные мероприятия пройдут на площади Свободы с 12:00 до 17:00 и начнутся с получасового митинга, на котором планируется выступление местных политических и общественных активистов.

В рамках уличного фестиваля кроме концерта будут проведены тематические конкурсы, ярмарка ремесленников, состоится выступление клуба реконструкторов, будут открыты фотозоны, сообщает БелаПАН.

В организационный комитет по проведению акции в Бресте вошли 16 субъектов. В их числе местные структуры Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, движения «За Свободу», а также другие общественные организации, волонтерские инициативы и бизнесмены.

 

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР День Воли-2018 Город: Брест Гродно

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