Власти Бреста и Гродно разрешили митинги и концерты в честь столетия БНР

Праздничные мероприятия, посвященные столетию БНР, пройдут 25 марта в Бресте и Гродно. Городские власти одобрили соответствующие заявки.

В Гродно сбор участников акции начнется в 13:00 перед стелой «850 лет» в Каложском городском парке. Митинг и концерт планируется провести с 14:00 до 17:00.

Гродненский горисполком освободил организаторов от оплаты медицинского сопровождения специалистами «скорой помощи», охраны общественного порядка сотрудниками милиции. Вместе с тем вопросы установки биотуалетов, энергообеспечения, организации выездной торговли и точек питания, а также уборки территории после акции оргкомитету праздника надлежит решить самостоятельно.

В Бресте праздничные мероприятия пройдут на площади Свободы с 12:00 до 17:00 и начнутся с получасового митинга, на котором планируется выступление местных политических и общественных активистов.

В рамках уличного фестиваля кроме концерта будут проведены тематические конкурсы, ярмарка ремесленников, состоится выступление клуба реконструкторов, будут открыты фотозоны, сообщает БелаПАН.

В организационный комитет по проведению акции в Бресте вошли 16 субъектов. В их числе местные структуры Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, движения «За Свободу», а также другие общественные организации, волонтерские инициативы и бизнесмены.