В Минске заселили 19-этажный дом для военнослужащих внутренних войск

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Ключи от новых квартир получили 132 семьи военнослужащих из частей Минского гарнизона.

На открытии дома в Первомайском районе присутствовал глава МВД Игорь Шуневич и заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Юрий Караев, сообщает Minsknews.by.

По словам Караева, военнослужащий внутренних войск стоит в очереди на улучшение жилищных условий в среднем около четырех лет.

«Это показатель по Минску. В областных и районных центрах бывает и того меньше. Новоселы — это в первую очередь офицеры, которые непосредственно командуют подразделениями — командиры взводов, рот, однако очередь соблюдается», — уточнил он.

 

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Тэги: жилищный вопрос внутренние войска Персона: Игорь Шуневич Юрий Караев Игорь Кудревич Город: Минск

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