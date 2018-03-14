В Минске в 2017 году в торговлю не пустили некачественной импортной электротехники на 320 тысяч рублей

Инспекция Госстандарта по Минску и области по итогам проверок в 2017 году запретила реализацию 173 партий импортных электротехнических товаров.

По итогам проверок в 2017 году составлено 160 протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму 39,5 тыс. рублей, выданы предписания об изъятии из обращения 73 наименований опасной электротехнической продукции, запрещен ввоз 89 наименований опасных товаров, прекращено действие на территории Беларуси 36 документов Таможенного союза о подтверждении соответствия, выданных в России, сообщает Мinsknews.by.

«Инспекторы проверили более 300 наименований на соответствие требованиям, — отметил начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Александр Романовский. — Установлено, что 79% из них не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза».

Например, в удлинителях российского производства неправильно были выбраны сечение и длина шнура для заявленного номинального тока и использовались материалы, недостаточно стойкие к нагреву. В китайских светильниках JazzWay сечение проводов внутреннего монтажа было меньше требуемого, а электромагнитные помехи, наоборот, намного превышали норму.

«Использование потребителем такой продукции небезопасно и может привести к непредсказуемым последствиям», — заключил Романовский.