На могилевского дворника напал знакомый и обокрал его

У могилевчанина похитили 100 рублей и банковскую карту с применением насилия.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от 58-летнего дворника, сообщает SB.by. Описанный им инцидент произошел возле одного из домов по улице Владимирова в ночное время.

Потерпевший встретил знакомого, 36-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого за грабеж и кражи. Тот стал просить у него денег, однако дворник отказал, а сам направился к банкомату и снял наличные. Все это время знакомый шел следом. Устав упрашивать, злоумышленник отнял у знакомого деньги и карточку и скрылся.

Подозреваемый задержан, ему грозит наказание от ограничения свободы до заключения.