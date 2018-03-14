На могилевского дворника напал знакомый и обокрал его

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У могилевчанина похитили 100 рублей и банковскую карту с применением насилия. 

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от 58-летнего дворника, сообщает SB.by. Описанный им инцидент произошел возле одного из домов по улице Владимирова в ночное время.

Потерпевший встретил знакомого, 36-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого за грабеж и кражи. Тот стал просить у него денег, однако дворник отказал, а сам направился к банкомату и снял наличные. Все это время знакомый шел следом. Устав упрашивать, злоумышленник отнял у знакомого деньги и карточку и скрылся.

Подозреваемый задержан, ему грозит наказание от ограничения свободы до заключения.

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Тэги: дворник ограбление насилие Город: Могилев

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