Прибыль белорусских организаций за год сократилась почти в 50 раз

Чистая прибыль белорусских организаций составила 12 млн рублей, что в 48,4 раза меньше, чем в январе 2017 года.

Количество убыточных организаций в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 снизилось с 1 767 до 1 745, передает БелаПАН со ссылкой на Белстат.

Прибыль от реализации выросла на 17,6% до 1 млрд 247,4 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции осталась на уровне прошлого года и составила 9,4 и 7,5% соответственно.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 16 млрд 522,5 млн рублей, или на 17,5% больше, чем в январе 2017 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в январе 2018 по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 17,9% до 13 млрд 294 млн рублей.

Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» член Совета по развитию предпринимательства Ярослав Романчук высказал мнение, что снижение себестоимости в директивной экономике невозможно. «Она не предполагает возможности быстрого банкротства и ликвидации плохих проектов и активов, идет перекладывание дополнительных издержек на покупку сырья и комплектующих на конечную цену товара. А конкурентная она или нет, никого не интересует. Ошибки властей закладываются в цену, поэтому и растут издержки», — заявил он.