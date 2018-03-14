В Радошковичах погиб 26-летний рабочий керамического завода
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Парня придавило оборудованием во время работы 13 марта.
Молодечненский районный отдел СК проводит доследственную проверку, сообщает TUT.by.
«Следствием проведен осмотр места происшествия, изъята документация технического и производственного характера, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — уточнила официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.
Точную причину смерти определят по данным судебно-медицинской экспертизы.
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