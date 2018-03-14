В Радошковичах погиб 26-летний рабочий керамического завода

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Парня придавило оборудованием во время работы 13 марта.

Молодечненский районный отдел СК проводит доследственную проверку, сообщает TUT.by.

«Следствием проведен осмотр места происшествия, изъята документация технического и производственного характера, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — уточнила официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

Точную причину смерти определят по данным судебно-медицинской экспертизы.

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Тэги: керамика гибель рабочего Персона: Татьяна Белоног Город: Радошковичи

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