В Радошковичах погиб 26-летний рабочий керамического завода

Парня придавило оборудованием во время работы 13 марта.

Молодечненский районный отдел СК проводит доследственную проверку, сообщает TUT.by.

«Следствием проведен осмотр места происшествия, изъята документация технического и производственного характера, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — уточнила официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

Точную причину смерти определят по данным судебно-медицинской экспертизы.