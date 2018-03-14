На рабочего гомельского сельхозпредприятия завели уголовное дело

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Гомельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении специалиста одного из сельскохозяйственных предприятий района.

Рабочего подозревают в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, совершенном повторно, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, подозреваемый склонял индивидуального предпринимателя к даче взятке директору предприятия за благоприятное решение вопроса по поставке им в адрес хозяйства товарно-материальных ценностей и их своевременной оплате. Подозреваемый получил от предпринимателя 1 000 рублей. Товар был поставлен, но с предпринимателем своевременно не рассчитались.

Следствием осуществляется сбор доказательств вины подозреваемого.

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Тэги: сельхозпредприятие рабочий Следственный комитет Беларуси взятка Город: Гомель

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