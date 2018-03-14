В Петербурге посадили двух бездомных — они убили знакомого из-за мандарина

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Мужчины обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Приговор в отношении жителей Петербурга Александра Новоселова и Юрия Лесункова огласили 14 марта, сообщает rosbalt.ru/piter со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры. 

В феврале 2017 года осужденные распивали спиртное в общественном туалете. Они не поделили мандарин со знакомым: тот съел не положенную ему часть. Новоселов и Лесунков избили того. Позже он скончался в больнице.

Мужчины вину признали. Им назначили по 4,5 и 5 лет колонии строгого режима.

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Тэги: Санкт-Петербург бездомные алкоголь

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