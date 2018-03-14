Беларусь оказалась на 73-м месте в рейтинге самых счастливых стран

Беларусь опустилась на 73-е место в рейтинге самых счастливых стран, который содержится в подготовленном ООН по итогам 2015-2017 годов докладе The World Happiness Report.

Всего эксперты оценили по условиям для жизни 156 стран и территорий. Лидером рейтинга впервые стала Финляндия. В предыдущем докладе самой счастливой страной была названа Норвегия.

Также в первой десятке Дания, Исландия, Швейцария, Канада, Новая Зеландия и Швеция.

Из соседей Беларуси выше всех в рейтинге стоит Польша — 42-е место, Литва заняла 50-е место, Латвия — 53-е, Россия — 59-е, Украина — 138-е.

Последнее 156-е место занимает Бурунди.

В рейтинге 2017 года (по итогам 2014-2016 годов) Беларусь в списке самых счастливых стран занимала 67-е место.

The World Happiness Report также содержит рейтинг стран, где лучше всего живется иностранцам. Его возглавляют три скандинавских государства — Финляндия, Норвегия и Дания. Беларусь в этом рейтинге занимает 46-е место из 117 стран и территорий.

Впервые доклад The World Happiness Report был опублиткован в 2012 году.