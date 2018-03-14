На День Воли собрали больше 30 тысяч рублей

Организаторы праздничного мероприятия в честь 100-летия провозглашения независимости БНР собрали больше 30 тысяч рублей от почти 800 человек и компаний.

Больше всего — 10 тысяч рублей — выделило информационное агентство БелаПАН, владеющее порталом Naviny.by.

Общественная кампания по сбору средств продолжается на платформе «Толока». Организаторы хотят привлечь 35 тысяч рублей.

Мероприятие пройдет 25 марта на площади возле Большого театра с 14 до 19 часов.