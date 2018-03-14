Минчанам не возвращают деньги за отмененный концерт российского артиста

Минчане не могут вернуть деньги за концерт Алексея Воробьева, которого не было. Российский организатор не выходит на связь.

Минчанин Андрей к Новому году купил четыре билета на концерт по 75 рублей: они с братом хотели поздравить своих жен. Сначала концерт перенесли с декабря на январь, а позже и вовсе отменили. Но вернуть свои 300 рублей у Андрея не получается до сих пор: в указанное время организатор не пришел, а после перестал выходить на связь, сообщает TUT.by.

«Возврат денег за билеты должен был состояться в Prime Hall. Организатор назначил встречу там, но не пришел. Мы связывались с ним по телефону, он обещал вернуть деньги на банковские карточки. Нужно было якобы только сфотографировать свои билеты. Но позже и viber, и телефон перестали быть доступны. Prime Hall, как оказалось, никакой ответственности не несет», — сказал он.

Руководитель Prime Hall Оксана Адашкевич отметила, что Prime Hall лишь предоставляет площадку в аренду. С организатором концерта Алексея Воробьева площадка работала в первый раз.

В первый день, когда был запланирован возврат денег, стало известно, что организатор концерта директор ООО «Кипер Промоушен» находится на лечении в России и ни он, ни какой-то его представитель приехать в Prime Hall не смогут.

«Да, отмены концертов случались, но все организаторы всегда возвращали деньги без проблем. Сейчас этой ситуацией занимаются компетентные органы», — заключила руководитель Prime Hall.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что Центральным РУВД по данному факту проводится проверка.