«Не нужен ты нам». Дагестанские дети освистали Путина

Школьники кричали президенту России «Фу», «Давай уезжай отсюда», «Не нужен ты нам».

Владимир Путин посетил Махачкалу на фоне антикоррупционных зачисток в республике. Он встретился с представителями общественности, посетил совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Во время его прогулки по проспекту в Махачкале местные дети, смеясь, выкрикивали свое недовольство им. Сам Путин в тот момент уже находился в автомобиле и скорее всего не слышал этого.

После Дагестана он уехал в Крым.