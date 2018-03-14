«Не нужен ты нам». Дагестанские дети освистали Путина

/ Мир
Просмотров: 870 Комментариев: 0

Школьники кричали президенту России «Фу», «Давай уезжай отсюда», «Не нужен ты нам».

Владимир Путин посетил Махачкалу на фоне антикоррупционных зачисток в республике. Он встретился с представителями общественности, посетил совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Во время его прогулки по проспекту в Махачкале местные дети, смеясь, выкрикивали свое недовольство им. Сам Путин в тот момент уже находился в автомобиле и скорее всего не слышал этого.

После Дагестана он уехал в Крым.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Дагестан дагестанцы визит Путина Персона: Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Молодого белоруса сделали невольником на каменоломне в Дагестане

Молодого белоруса сделали невольником на каменоломне в Дагестане

Не всякий белорусcкий гастарбайтер в Дагестане — раб

Не всякий белорусcкий гастарбайтер в Дагестане — раб

Не всякий белорусcкий гастарбайтер в Дагестане — раб

Не всякий белорусcкий гастарбайтер в Дагестане — раб

Вызволит ли Путин из минского плена гендиректора «Уралкалия»?

Вызволит ли Путин из минского плена гендиректора «Уралкалия»?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)