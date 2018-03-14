«Не нужен ты нам». Дагестанские дети освистали Путина
Школьники кричали президенту России «Фу», «Давай уезжай отсюда», «Не нужен ты нам».
Владимир Путин посетил Махачкалу на фоне антикоррупционных зачисток в республике. Он встретился с представителями общественности, посетил совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.
Во время его прогулки по проспекту в Махачкале местные дети, смеясь, выкрикивали свое недовольство им. Сам Путин в тот момент уже находился в автомобиле и скорее всего не слышал этого.
После Дагестана он уехал в Крым.
Обсудим?