Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции

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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

 

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.

С Основным Законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие.

Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения.

Уверен, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Республики Беларусь, должно строиться в первую очередь с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.

Искренне желаю всем согражданам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины.

Александр Лукашенко

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Тэги: День Конституции Персона: Александр Лукашенко

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